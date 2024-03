Imprese: Di Foggia (Terna), supportiamo Piano Mattei con Italia-Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio del progetto Innovation Hub “vanta due primati: la prima connessione diretta tra Europa e Africa e la commissione Europea che per la prima volta assegna un finanziamento a un progetto che vede la partecipazione della Tunisia, che non fa parte dell’Unione Europea”. Lo afferma Giuseppina Di Foggia, amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, in occasione del Capital Markets Day in corso a Milano. Con l’Innovation Hub, “supportiamo il Piano Mattei con un progetto concreto che servirà a interconnettere con 220 km Tunisia e Italia” ha concluso Di Foggia.(Rem)