Russia: Tajani, con vittoria elezioni Putin si sente più forte ma noi continuiamo a proteggere Ucraina

- Dopo le elezioni il presidente russo, Vladimir Putin, “si sentirà sicuramente più forte ma non so cosa potrà fare più di quello che ha già fatto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a “Stasera Italia” su Rete4. “L’obiettivo che abbiamo come Italia e come Ue è proteggere l’Ucraina e fare in modo che non sia sconfitta e invasa, per poi dare vita a una trattativa di pace – ha aggiunto -. Noi sicuramente non invieremo militari in Ucraina ma continueremo ad inviare aiuti umanitari ed economici”.(Res)