Russia: Tajani, modalità voto non rispetta canoni democrazie occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle elezioni in Russia “ci sono cose che lasciano molto preoccupati” e “le modalità di voto non rispettano i canoni delle democrazie occidentali ed europee”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a “Stasera Italia” su Rete4. “Ci sono cose che lasciano molto preoccupati come l’eliminazione di Aleksej Navalny, che sia stato ucciso direttamente o indirettamente, è successo prima del voto. Così come le votazioni nelle zone occupate dai russi in Ucraina: sono state delle farse e il voto non rispetta i canoni delle democrazie occidentali ed europee”, ha concluso.(Res)