22 luglio 2021

- VARIE- Presentazione del nuovo brand Fs Park e alla visita della Piastra Parcheggio di Roma Termini. Interverranno: Edoardo Rixi, Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, Umberto Lebruto, Presidente Fs Park, Giancarlo Zema, presidente della Giancarlo Zema Design Group, Alessandro Labellarte, Presidente Aipark. Stazione Termini di Roma con accesso da via Giolitti 48 al secondo piano con ingresso pedonale (ore 9:30)- Cerimonia di avvio delle celebrazioni per la ricorrenza del 250mo Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di finanza. Centro congressi La Nuvola all'Eur in viale Asia a Roma (ore 19:15)- Cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma della Stazione Carabinieri di Fontana Liri in provincia di Frosinone. Ex scuola elementare di Fontana Liri in provincia di Frosinone (ore 11) (Rer)