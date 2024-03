© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i vecchi parametri del Patto di stabilità "l'Italia non aveva la possibilità di fare il 3 per cento di deficit: con i nuovi, invece, che consentono l'1,5 per cento, vuol dire maggiore flessibilità per 35 miliardi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche delle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. (Res)