Gaza: Meloni, lavoro su soluzioni due Stati è nell'interesse di Israele

- L'aggressione di Hamas dello scorso 7 ottobre "sembrava costruita per costringere Israele a una reazione così forte per isolare il Paese a livello internazionale: sembra proprio quanto sta accadendo ora". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche delle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. “E' per questo che chi sta lavorando per una de escalation, per una soluzione sui due popoli e due Stati lo sta facendo soprattutto per Israele”, ha detto Meloni. (Res)