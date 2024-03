Agricoltura: Michel ai 27, agire con agricoltori per affrontare sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo "si concentrerà anche sul tema dell'agricoltura". È quanto si legge nella lettera che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha inviato ai capi di Stato e di governo in vista del vertice europeo. "Gli agricoltori europei hanno espresso le loro preoccupazioni in modo forte e chiaro. Dobbiamo agire con decisione sulle sfide che devono affrontare", ha scritto Michel. "Ciò significa fare un bilancio del lavoro svolto finora e garantire che si compiano progressi senza ritardi, in particolare per quanto riguarda la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare e la concorrenza leale, sia nel mercato interno che a livello globale", ha concluso il presidente del Consiglio europeo nella lettera.(Beb)