Gaza: Netanyahu invia delegazione negli Usa per discutere dell’operazione a Rafah

- Il ministro israeliano degli Affari strategici, Ron Dermer, e il consigliere per la Sicurezza nazionale dello Stato ebraico, Tzachi Hanegbi, si recheranno a Washington per discutere con l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dell’operazione annunciata dalle Forze di difesa di Israele (Idf) su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, citato dal quotidiano israeliano “Haaretz”. L’annunciata operazione, ancora non avviata, nella città più a sud dell’exclave palestinese, al confine con l’Egitto, è stata motivo di tensione tra il presidente statunitense e il premier israeliano. Oggi Netanyahu ha affermato di aver detto "chiaramente" al presidente degli Stati Uniti che non c'è modo di "distruggere" il movimento islamista palestinese Hamas senza un'operazione di terra a Rafah. (Res)