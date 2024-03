Pnrr: Regione Lazio, raggiunto tutti i target e obiettivi del 2023, non ci saranno tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr nel Lazio "abbiamo raggiunto tutti i target e gli obiettivi previsti per il 2023 e non abbiamo sentore di tagli". Lo ha spiegato Paolo Alfarone, direttore della direzione regionale Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, Pnrr, intervenendo nella commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Emanuela Mari di Fd'I. Rispetto ai "35 investimenti" finanziati dal Pnrr in cui la Regione Lazio è ente attuatore, "le scadenze regionali sono state raggiunte. Solo un investimento è rimasto bloccato e riguarda le comunità energetiche, perché c'è un problema col ministero. Quindi non abbiamo subito tagli", ha sottolineato Alfarone. I fondi Pnrr-Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari) per quanto riguarda il Lazio sono pari a 12 miliardi ma 10 di questi riguardano "direttamente i rapporti territori-ministero, cioè quei comuni che hanno aderito a bandi del governo centrale - ha spiegato ancora Alfarone -. Su questa parte la Regione fa il monitoraggio del finanziamento ma non è soggetto attuatore, quindi non sappiamo se i comuni raggiungono o no gli obiettivi", ha concluso.(Rer)