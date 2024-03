Ucraina: Michel chiama Zelensky, momento critico sul campo, acceleriamo assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha chiamato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in vista del vertice europeo di giovedì e venerdì prossimi. "In vista di un Consiglio europeo cruciale, in cui il sostegno all'Ucraina sarà al centro delle nostre discussioni, ho chiamato il presidente Zelensky per ribadire la nostra piena solidarietà. In questo momento critico sul campo di battaglia, dobbiamo accelerare la nostra assistenza militare al coraggioso popolo ucraino. Siamo al loro fianco e lo saremo sempre. Siamo impressionati dall'impegno dell'Ucraina per le riforme, nonostante la guerra di aggressione della Russia", si legge in un messaggio pubblicato su X da Michel. (Beb)