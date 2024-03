Governo: Calenda a Meloni, eviti trionfalismi su dati economici, non funzionano granché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sui dati economici "le do un consiglio gratuito: eviti trionfalismi perché l'opinione pubblica normalmente reagisce molto male", infatti i trionfalismi non "hanno mai funzionato un granché". Lo ha detto il leader e senatore di Azione, Carlo Calenda, intervenendo nell'Aula del Senato dopo la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.(Rin)