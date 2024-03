Kenya: presidente Ruto firma disegno di legge che introduce tassa sugli alloggi abitativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare le questioni sollevate dai giudici, la nuova legge ora estende la tassa ad altri lavoratori e richiede ai cittadini non salariati del settore informale di pagare la tassa. Le autorità affermano che la detrazione non sarà retrodatata per includere il denaro che sarebbe stato pagato se il programma non fosse stato sospeso. Nonostante le obiezioni dei parlamentari dell’opposizione, il disegno di legge è stato modificato e ratificato dai membri del Parlamento la settimana scorsa. Originariamente delineata nel manifesto elettorale del presidente Ruto per le elezioni presidenziali del 2022, la tassa fa parte di una legge finanziaria più ampia approvata lo scorso giugno, che ha visto anche il raddoppio dell’imposta sulle vendite del carburante. Inoltre, a breve verrà introdotta una tassa più elevata sull’assicurazione sanitaria. Il presidente Ruto punta a costruire 200 mila unità abitative a prezzi accessibili ogni anno e spera di creare più di 600 mila nuovi posti di lavoro. (Res)