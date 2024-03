Ue: De Cristofaro (Avs), stop invio armi a Ucraina e cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi giorni i venti di guerra hanno preso a soffiare con un'intensità e una drammaticità maggiore. Il presidente Macron che parla della possibilità di inviare truppe di terra Nato a combattere contro la Russia. Putin che risponde minacciando l'utilizzo di armi atomiche. La guerra, che la nostra Costituzione ripudia, è tornata ad essere una minaccia incombente e la corsa al riarmo diventa la principale delle opzioni in campo. Tajani ha risposto alle ipotesi belliche con giusta fermezza, e ha fatto bene. Però non basta dire che siamo contro l'escalation, se poi non si fa nulla per impedirla. L'Europa e l'Occidente non hanno mai cercato una trattativa, anzi all'inizio del conflitto hanno tifato per la vittoria militare ucraina. Trattare, invece, significa cambiare strada, svolgere un ruolo politico. Proprio quello che è completamente mancato in questi due anni. Serve un segnale politico che non equivalga ad una resa ma ad un'assunzione di responsabilità. Per cambiare strada bisogna smettere di inviare armi all'Ucraina". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. (segue) (Rin)