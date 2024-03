Ue: De Cristofaro (Avs), stop invio armi a Ucraina e cessate il fuoco a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "Se un atto del genere lo facesse l'Italia, paese fondatore della Ue, avrebbe un significato importante non solo per l'Ucraina ma anche per il Medio Oriente. La catastrofe umanitaria in corso a Gaza chiede un cessate il fuoco immediato. E' necessario prendere un'iniziativa. L'accordo di associazione tra Ue e Israele si basa sul rispetto dei diritti umani. Se non si fermeranno gli attacchi contro la Striscia di Gaza, se non ci saranno chiare garanzie sulla cessazione della violazione dei diritti umani ai danni della popolazione civile palestinese, quell'accordo va sospeso e vanno immaginate misure sanzionatorie. Ma, soprattutto, va presa in seria considerazione l'invio a Gaza di una forza di Interposizione, di osservazione internazionale e di supporto umanitario sotto l'egida dell'Onu. Per fare tutto questo serve un ruolo politico. Basta accettare le regole di un gioco suicida. Si tolga la parola alle bombe, ai droni, agli eserciti e si restituisca all'azione diplomatica. Ma, soprattutto, l'Ue ritrovi un'autorità politica e strategica, unica condizione possibile per un suo rinnovato protagonismo. Un protagonismo che non è quello di promettere miliardi di euro al dittatore egiziano che da anni irride l'Italia negando verità e giustizia per Giulio Regeni. Un tradimento a quella che la destra ama chiamare 'nazione'. Si chiamano patrioti - conclude De Cristofaro - ma hanno umiliato l'Italia". (Rin)