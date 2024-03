Sanità: Bertolaso, Regione Lombardia impegnata per rilancio ospedale di Merate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha incontrato i dipendenti dell'ospedale di Merate e i sindaci del meratese per discutere del futuro del presidio ospedaliero. All'incontro erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza; Michele Brait, direttore generale ATS Brianza; Alberto Ambrosio, direttore vicario DG Welfare Regione e Marco Trivelli direttore generale Asst Lecco. "Regione Lombardia - ha detto l'assessore - è impegnata a rilanciare l'ospedale di Merate, che ritengo di primo livello, e potenziare i suoi servizi". Lo scorso 11 marzo è stata sospesa l'attività del punto nascita dell'ospedale di Merate e sarà garantita in ogni caso l'assistenza a tutte le donne in gravidanza per un percorso in massima sicurezza. Per 8 settimane è previsto il mantenimento dell'organizzazione ordinaria dell'assistenza al parto h24 per le donne in autopresentazione clinicamente non trasferibili all'ospedale Manzoni di Lecco. (segue) (Com)