Sanità: Bertolaso, Regione Lombardia impegnata per rilancio ospedale di Merate (2)

- L'11 maggio prossimo, contestualmente alla sospensione definitiva del punto nascita di Merate, sarà potenziata l'area della donna e del bambino del nosocomio meratese e rafforzato il punto nascita di Lecco. Sarà inoltre potenziata l'attività dei consultori di Merate, aperto da lunedì a sabato, e del consultorio di Casatenovo, aperto da lunedì al venerdì. Nel corso della riunione è stata annunciata la realizzazione a Merate dell'home visiting ostetrico e del centro per le cure palliative pediatriche. Sarà ampliata l'offerta chirurgica e urologica, e ulteriormente sviluppata l'orto geriatria e la medicina preoperatoria. Da Regione Lombardia anche ulteriori risorse anche per l'acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche per la radiologia. E in programma la trasformazione Centro Dialisi Infermieristico in un vero e proprio Centro Dialisi che prevede l'assistenza di medici. (Com)