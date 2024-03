Lombardia: aggressione a Belgioioso (Pv), due giovani accoltellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ragazzi sono stati aggrediti nel pomeriggio a Belgioioso, in provincia di Pavia. I due giovani, apparentemente entrambi 19 enni, di nazionalità egiziana, secondo la prima ricostruzione, intorno alle 15.30 sono stati aggrediti a seguito di un appuntamento con altri due cittadini extracomunitari per chiarire una non meglio precisata questione. Uno dei due ragazzi è stato ferito a un polmone e a un braccio ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Pavia. Codice giallo per tagli ad un orecchio, a un braccio e a una gamba invece per il suo coetaneo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. (Rem)