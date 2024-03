Fvg: Fedriga, mantenere legami con corregionali apre a mercati internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere saldo il legame con i corregionali all'estero e i loro eredi permette loro di conoscere le ricchezze del territorio e alla regione stessa di affacciarsi sempre più ai mercati internazionali. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo all'incontro con gli allievi del corso “Origini Italia”, dedicato ai giovani corregionali all'estero, organizzato da Mib Trieste school of management. Un'iniziativa riservata ai giovani tra i 25 e i 35 anni, provenienti da tutto il mondo e discendenti di cittadini del Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni d'Italia, con l'obiettivo di fornire competenze relative alla gestione delle esportazioni e allo sviluppo imprenditoriale. “La forza del progetto è la capacità di creare una rete di professionisti che, pur vivendo e costruendo la loro carriera in altre parti del mondo, guardano al Friuli Venezia Giulia come una terra di opportunità”, ha detto Fedriga, convinto che la specificità della regione come terra di confine si traduca in “opportunità di dialogo” con i paesi limitrofi e non solo. (Fvg)