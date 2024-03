Somalia: raid con droni vicino ad Afgoi, tra le vittime 7 bambini e 6 donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 18 civili uccisi, tra cui sette bambini e sei donne, il bilancio del raid con droni effettuato la notte scorsa nel villaggio di Baghdad, vicino la città di Afgoi, nella regione del Basso Scebeli. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Somali Guardian", secondo cui il raid potrebbe essere stato condotto dall'aeronautica turca, sebbene non vi sia una rivendicazione in tal senso da parte di Ankara. Sia la Turchia che gli Stati Uniti utilizzano i droni nelle loro operazioni in Somalia, tuttavia un portavoce del Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) aveva respinto ogni responsabilità affermando in precedenza ad “Agenzia Nova” che gli Usa “non hanno effettuato nessun attacco aereo dopo quello effettuato il 10 marzo scorso” su richiesta del governo somalo, che ha colpito le postazioni di al Shabaab nel villaggio di Ugunji. (segue) (Res)