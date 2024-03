Somalia: raid con droni vicino ad Afgoi, tra le vittime 7 bambini e 6 donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco della notte scorsa segue una giornata di violenti scontri avvenuti nel villaggio di Jambalul tra le forze dell’Esercito nazionale somalo (Sna) e un gruppo di miliziani di al Shabaab, che hanno teso loro una imboscata. In quell’occasione sono morti 13 militari somali e altri nove sono rimasti feriti. Non è la prima volta che attacchi aerei condotti da forze straniere che sostengono il governo somalo causano perdite tra i civili. Nel frattempo, il governo della Somalia ha dichiarato in un comunicato di aver ucciso 30 militanti nell'attacco aereo condotto in collaborazione con partner internazionali. (Res)