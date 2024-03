Droga: Bonetti (Azione-Per), lavorare su prevenzione e rafforzare servizi presa in carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La politica si sta muovendo per contrastare l'uso di sostanze stupefacenti, ma non è ancora abbastanza: serve più impegno da parte di tutti". Lo ha affermato la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti, a "Generazione Z", in onda in seconda serata su Rai2. "Il testo unico sugli stupefacenti va aggiornato - ha proseguito la parlamentare - e serve un rafforzamento di tutta la rete della presa in carico, a partire dal coinvolgimento delle scuole ma anche dei servizi sociosanitari. Gli interventi poi devono essere integrati, non si può ragionare solo sull'elemento della punizione: bisogna partire da un'educazione preventiva rivolta ai giovani, per favorire informazione e consapevolezza". (Rin)