Pnrr: Pd, per governo doppio flop, da Corte conti e Ue netta bocciatura

- "La memoria depositata dalla Corte dei conti italiana in commissione Bilancio alla Camera e quanto affermato dal presidente della Corte dei conti europea sono un doppio flop per il governo e sbugiardano le ottimistiche dichiarazioni del ministro Fitto". Lo affermano i capigruppo democratici nelle commissioni Bilancio e Affari europei della Camera, Ubaldo Pagano e Piero De Luca, che aggiungono: "Dopo la bocciatura della Corte dei conti italiana - che certifica i tagli alla sanità, le basse percentuali di spesa, i rinvii e il rischio di non raggiungere gli obiettivi senza incidere sui conti pubblici - adesso è la Corte dei conti europea a lanciare un allarme sul tasso di assorbimento dei fondi di coesione del 2023 che, in Italia, sono nettamente più bassi del resto d'Europa. I dati peraltro confermano l'incapacità dei fondi della Coesione di competenza dei ministeri contrariamente a buone performance degli Enti territoriali. La critica è evidente, il governo Meloni non sa spendere nei tempi e mette a rischio il bilancio dello stato". (Rin)