- "Io sono contrario alle posizioni di Macron di questi ultimi giorni", ma "avrei voluto vedere il presidente di Consiglio italiano a quel tavolo", ha detto il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)