21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello partecipano alla cerimonia di consegna del "Premio di laurea in memoria di Giovanni Marra" Presidente del Consiglio Comunale di Milano scomparso nel 2004.Palazzo Marino, sala dell'orologio (ore 14:30)REGIONEL'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro, Simona Tironi, partecipa all'evento "Happiness on tour. Vite - Storie di Felicità" organizzato in occasione della Giornata mondiale della felicità. Oltre a Walter Rolfo, presidente della Fondazione della Felicità, intervengono tra gli altri Francesca Corrado (fondatrice scuola di fallimento), Giulia Biondi (docente di nutrizione), Amalia Ercoli Finzi, scienziata e ingegnere aerospaziale, Emanuele Lambertini, Oro Paralimpico di scherma.Forum di Assago (ore 9:30)L'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, interviene a un convegno organizzato dalla Bicocca in occasione della prima Giornata nazionale dell'Università.Università Milano-Bicocca, Edificio U6 (ore 10)L'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene all'inaugurazione di "Cuore del Parco" che coinvolge le scuole del territorio anche in percorsi di sana alimentazione.via Isonzo Bolgare/BG (ore 10)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, interviene all'inaugurazione dell'avvio lavori della vasca di laminazione di Carnate (Monza e Brianza).Area di cantiere via Fornace Carnate/MB (ore 10:15)Gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche) partecipano alla settima tappa del tour "La Lombardia delle Comunità energetiche rinnovabili".Utr Bergamo, via XX Settembre, 18 Bergamo (ore 10:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, interviene alla tappa cremonese di "Enjoy sport - Lo sport in Lombardia". Dopo la tappa in città alla Canottieri Baldesio, visita l'Asd Interflumina di Casalmaggiore (Cr).Canottieri Baldesio, via del Porto, 3 Cremona (ore 10:30); Asd Interflumina, chiesa di Santa Maria dell'Argine, Argine Maestro di Po Casalmaggiore/Cr (ore 14:35).L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco compie un sopralluogo ai lavori di ristrutturazione delle case Aler di via Monte Grappa.via Monte Grappa, 14 - Cusano Milanino/MI (ore 12:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, interviene all'inaugurazione dell'avvio lavori della vasca di laminazione di Gessate (Mi).Municipio di Gessate/Mi (ore 14:30)Il presidente Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, inaugurano la mostra fotografica “Il Senso della vita” che ripercorre le tappe della vita di Padre Ambrosoli, chirurgo e missionario comboniano beatificato nel 2022 da Papa Francesco, e della sua opera in Uganda, a Kalongo. Prevista la partecipazione dell'Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, del Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, Giuliano Rizzardini, e di Giovanna Ambrosoli, presidente Fondazione Ambrosoli.Palazzo Lombardia, ingresso da via Galvani, 27 (ore 18:15)VARIETavola rotonda "La cura dei diritti", organizzata da Cgil, Fp Cgil, Archivio del Lavoro A chiusura della rassegna dedicata a Franco Basaglia. Partecipano Serena Sorrentino, segretaria generale Fp Cgil nazionale; Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano; il parlamentare Gianni Cuperlo (in videocollegamento); la giornalista Lidia Campagnano; la psicologa Francesca Barile; il segretario generale Fp Cgil Milano Alberto Motta; la direttrice dell'Archivio del Lavoro Debora Migliucci.Camera del Lavoro di Milano, Corso di Porta Vittoria 43 (ore 9:30)La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) presenta i nuovi dati di interscambio tra Italia e Germania.Monica Poggio, Presidente di AHK Italien e CEO di Bayer Italia, e il Consigliere Delegato Jörg Buck (ore 11:30)Flash mob dell'Unione degli Studenti Lombardia sul ciclo di occupazioni a Milano e in Lombardia.Palazzo Lombardia (ore 15:30)Mostra Protege Noctem, con le fotografie di Mattia BalsaminiPark Hub, via Benvenuto Garofalo, 31 (ore 18:30)L'Arcivescovo Mario Delpini incontra alcuni adolescenti della Diocesi ambrosiana nel terzo e ultimo appuntamento promosso dalla Fondazione Oratori Milanesi (FOM) nell'ambito dell'iniziativa "L'Arcivescovo ti invita". Intervengono: Gabriele Nissim, presidente di Gariwo; Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano e don Stefano Guidi, direttore della FOM.Giardino dei Giusti, via Cimabue 40 (ore 19)Incontro Pubblico “È finita la lotta di classe”. Intervengono: Luigi Sbarra,Segretario generale Cisl; Andrea Dellabianca, Presidente Nazionale di Compagnia delle Opere; Lorenzo Malagola, Deputato Fd'I, membro della commissione lavoro della Camera Giorgio Vittadini Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.Auditorium Galdus, Via Pompeo Leoni, 2 (ore 21) (Rem)