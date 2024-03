Sociale: Conte, assistenti sono i veri "artigiani" dell'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è una squadra di donne e uomini che ogni giorno nelle nostre città svolge in modo 'silenzioso' un ruolo di estrema importanza. Sono gli assistenti sociali, dei veri 'artigiani' dell’inclusione sociale: con il loro lavoro proteggono sul campo i valori della nostra Costituzione, impegnandosi per non lasciare nessuno indietro, emarginato dalla vita sociale". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Oggi è la Giornata mondiale del servizio sociale e dobbiamo tutti rimarcare il loro prezioso contributo - continua l'ex premier . Personalmente non dimenticherò mai il ruolo fondamentale svolto da queste donne e questi uomini a servizio dei cittadini e delle famiglie durante la pandemia, quando, malgrado il difficile momento che la nostra comunità stava attraversando, non si sono mai tirati indietro offrendo assistenza alle persone più fragili e più esposte alle difficoltà". (segue) (Rin)