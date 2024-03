Sociale: Conte, assistenti sono i veri "artigiani" dell'inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte aggiunge: "Per questo, nella scorsa legislatura, il Movimento cinque stelle ha lavorato per fare in modo, ad esempio, che la loro presenza nei Comuni fosse sempre più capillare. Con la legge di Bilancio 2021 abbiamo stanziato i fondi per nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di giungere all’obiettivo di un assistente ogni 4 mila abitanti. Molto resta ancora da fare per questa categoria a cui dobbiamo il nostro grazie per l’enorme ricaduta sociale dell’impegno quotidiano: in Parlamento non faremo mancare il nostro contributo". (Rin)