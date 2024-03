Gaza: Casa Bianca, delegazione israeliana attesa a Washington la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione tra i rappresentanti dell’amministrazione Biden e una delegazione che il governo israeliano invierà a Washington, per discutere la situazione a Rafah e il piano per una operazione militare nella città, potrebbe avere luogo all’inizio della prossima settimana. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando ai preparativi, e ci aspettiamo che avvenga all’inizio della prossima settimana”, ha detto. L’invio di una delegazione israeliana a Washington è stato chiesto dal presidente Usa, Joe Biden, durante la telefonata di ieri con il premier Benjamin Netanyahu. (Was)