Ucraina: M5s, pace conviene a Kiev e all’Europa, guerra conviene a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strategia bellicista perseguita in questi due anni ha fallito: ha rafforzato Putin e l'economia russa che è in forte espansione, ha indebolito la posizione militare e negoziale dell'Ucraina e ha danneggiato l'Europa che invece è in recessione. Chi vuole veramente difendere l'interesse dell'Ucraine e dell'Europa deve lavorare per la pace, non per la guerra”. Lo ha dichiarato la senatrice Dolores Bevilacqua, componente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, intervenendo in aula nel corso della discussione generale sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Prolungare la guerra – ha proseguito – conviene a Putin, che oltre ad armi e munizioni ha risorse umane praticamente infinite, mentre fermarla subito conviene all'Ucraina, che sarebbe ancora nella posizione di negoziare una pace e non una resa". "Presidente Meloni – ha aggiunto la senatrice del Movimento cinque stelle – ormai sei mesi fa aveva detto ai comici russi di avere delle idee per una via d'uscita dalla guerra accettabile da entrambe le parti e disse che aspettava il momento giusto per metterle sul tavolo. Ebbene, quel momento giusto è adesso: abbia il coraggio di farlo a questo Consiglio europeo". (Rin)