Venezuela: Onu denuncia 18 casi di sparizione forzata dal gennaio 2023

- L’Ufficio dell’alto commissariato per i diritti umani (Ohchr) delle Nazioni Unite ha documenta almeno 18 casi di sparizione forzata in Venezuela dal gennaio del 2023. Lo ha reso noto Nada al Nashif, vice dell’alto commissario Volker Turk, leggendo una relazione al Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Si tratta, ha spiegato, di persone che sono state arrestate dai servizi d’intelligence o dalle forze di sicurezza di Caracas e di cui si sono perse le tracce per ore, se non per settimane. Al Nashif ha menzionato, in particolare, i casi degli attivisti Rocio San Miguel, Roland Carreno e Javier Tarazona, la cui detenzione è stata negata dalle autorità. La maggior parte delle persone sottoposte a sparizione forzata ha dovuto successivamente rispondere di accuse relative a cospirazione, terrorismo, associazione a delinquere, tradimento e riciclaggio di denaro. Al Nashif ha chiesto il pieno rilascio di tutte le persone detenute arbitrariamente e ha avvertito che i difensori dei diritti umani continuano a subire repressione, detenzione arbitraria e minacce. La funzionaria Onu ha anche denunciato arresti e intimidazioni nei confronti degli oppositori venezuelani in vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio, esprimendo preoccupazione per “le misure volte a limitare indebitamente lo spazio civico e democratico”. (segue) (Vec)