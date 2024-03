Venezuela: Onu denuncia 18 casi di sparizione forzata dal gennaio 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I diritti umani, tra cui libertà di espressione, di riunione e di associazione, al pari della sicurezza, sono condizioni essenziali per i processi elettorali, e vanno tutelati", ha sottolineato Al Nashif ribadendo l’appello affinché il voto di luglio sia “trasparente e inclusivo”, come previsto dagli accordi di Barbados firmati nell'ottobre del 2023 dal governo di Nicolas Maduro e dalla Piattaforma unitaria democratica, principale ombrello che raccoglie le forze di opposizione nel Paese. Intesa che la vicecommissaria dell’Ohchr ha definito “un passo positivo per stabilire le condizioni per elezioni credibili” e che deve dunque costituire “parte centrale dei negoziati”. Al Nashif ha inoltre invitato le autorità venezuelane ad astenersi dall'approvare il disegno di legge sulla regolamentazione delle organizzazioni non governative, poiché questo potrebbe impedire la fornitura di aiuti umanitari vitali e di assistenza alla popolazione. La vice di Turk ha infine espresso la profonda preoccupazione per la decisione del presidente Nicolas Maduro di espellere i funzionari dell'Ufficio per i diritti umani di Caracas e di sospendere la collaborazione in vigore. (Vec)