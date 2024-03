Basilicata 2024: a Roma incontro tra Cesa e Dc con Rotondi - Popolari uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime elezioni Regionali in Basilicata, oggi si è svolto a Roma un incontro tra il segretario nazionale dell’Udc, onorevole Lorenzo Cesa, ed i responsabili regionali della Basilicata della Dc con Rotondi, Carmen Celi, dell’Udc, Agatino Mancusi, e dei Popolari uniti, Sergio Potenza. E' quanto si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa nazionale dell'Udc. E’ un incontro che ha suggellato lo sforzo, che va avanti da tempo, di aggregare forze politiche moderate e di ispirazione democratico cristiana, allargando il campo del centrodestra e consolidando lo sforzo di aggregazione dell’area moderata e di Centro. Nel corso dell’odierna riunione - continua la nota - sono stati definiti gli assetti per la composizione della lista “Udc - Dc con Rotondi - Popolari uniti” a supporto del presidente della Basilicata, generale Vito Bardi, che sarà ufficialmente presentata nei prossimi giorni nel corso di un incontro cui parteciperanno i segretari nazionali dei tre partiti.(Com)