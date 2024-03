Ecuador: ambasciatore Davoli a "Nova", Italia primo alleato del presidente Noboa nella sfida per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, forte della pluridecennale esperienza di contrasto alla criminalità organizzata, è oggi probabilmente il primo e principale alleato nella sfida sulla sicurezza che deve affrontare il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa. Lo ha detto a "Nova" l'ambasciatore d'Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, sottolineando l'importanza che il Paese andino ripone proprio nel modello di lotta al crimine "nella cornice dello Stato di diritto", così come sviluppato dal nostro sistema giudiziario. L'ambasciatore muove dalle conclusioni della seconda Conferenza internazionale di consenso sulla sicurezza cittadina e penitenziaria in Ecuador, tenuta a inizio mese nella capitale, Quito. Una tre giorni culminata con gli interventi, tra gli altri, del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, e - in videocollegamento - della presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, alla presenza di Noboa e di un'ampia delegazione del governo ecuadoriano. Un incontro, ha spiegato l'ambasciatore, dal quale è "emerso che l'Italia é probabilmente il principale partner dell'Ecuador in questa lotta contro narcotraffico e crimine organizzato. L'idea è quella di utilizzare la nostra expertise", ha detto Davoli ricordando la presenza nella delegazione italiana di magistrati forgiati nell'anti-mafia. (segue) (Brs)