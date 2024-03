Ecuador: ambasciatore Davoli a "Nova", Italia primo alleato del presidente Noboa nella sfida per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che si è sottolineato, ha proseguito l'ambasciatore, è "che l'Italia, fino a 30, 40 anni fa, ha avuto problemi per certi versi simili a quelli che sta affrontando l'Ecuador: criminalità organizzata che uccide per strada giornalisti, magistrato, politici e poliziotti, seminando il terrore. Una fase drammatica in qualche maniera superata". Un'esperienza da cui nasce un "modello italiano" di contrasto alla mafia condotto "all'interno della cornice dello Stato di diritto, senza violazioni ai diritti umani, come sottolineato sia dal sottosegretario Silli che dal presidente Colosimo. Ed è questo che il presidente Noboa ci sta chiedendo", ha sottolineato l'ambasciatore rilanciando il distinguo che il governo ecuadoriano intende porre rispetto ad altre esperienze regionali di contrasto alla criminalità organizzata, su tutte quelle portate avanti dal presidente del Salvador, Nayib Bukele. "Noboa ci tiene a sottolineare che il suo modello è differente", ha detto Davoli. (segue) (Brs)