Ecuador: ambasciatore Davoli a "Nova", Italia primo alleato del presidente Noboa nella sfida per la sicurezza (3)

- A inizio anno, ad esempio, il presidente ha varato uno stato di eccezione basato su una dichiarazione di "conflitto interno", espediente legale per poter spiegare l'esercito nelle strade e nelle carceri. "Misura che vista da lontano può sembrare estrema, ma che era necessaria a fronte di un ordinamento che non permetteva molti margini di manovra", ha rilevato Davoli certificando un primo momento di calo degli indici di violenza. Ed è proprio per dare maggiore certezza legale a questa azione che il presidente ha convocato per aprile "undici referendum, volti a dare maggiore potere alle forze di sicurezza". In questo articolato scenario, un contributo cruciale arriva dal programma Euresp, strumento europeo eseguito in Ecuador dall'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), grazie al "quale un nostro magistrato presta una consulenza stabile sulla riforma del sistema carcerario". Anche in questo caso, l'esperienza italiana conta: "ricordiamo tutti i 'pizzini' che i capi mafiosi mandavano dal carcere per continuare a gestire le fila delle trame criminali. Quando l'esercito è potuto penetrare nei penitenziari ecuadoriani sono stati scoperti sistemi complessi per consentire ai boss di comunicare con l'esterno". (Brs)