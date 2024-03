Venezuela: presidenziali, Ue invierà missione di osservazione a seconda delle condizioni imposte dal Consiglio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha condizionato l'invio di una missione di osservazione in vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela alle condizioni stabilite dal Consiglio elettorale nazionale (Cne) per le elezioni, compreso un invito formale da parte del gruppo. "Sosterremo la democrazia in Venezuela perché è fondamentale nelle elezioni di quest'anno, anche attraverso il dispiegamento di una missione di osservazione elettorale nelle elezioni presidenziali del 2024, se ci sarà un invito ufficiale da parte degli autori venezuelani", ha affermato il rappresentante dell'Unione europea durante una sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. (segue) (Vec)