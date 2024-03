Venezuela: presidenziali, Ue invierà missione di osservazione a seconda delle condizioni imposte dal Consiglio elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione dell'organizzazione si sottolinea la "preoccupazione per la crescente repressione e detenzione arbitraria di attori politici e della società civile, le minacce e le restrizioni contro i difensori dei diritti umani e le recenti sentenze della Corte Suprema che impediscono ai membri dell'opposizione di esercitare i propri diritti politici fondamentali". Si ribadisce quindi il "il sostegno a un processo di dialogo portato avanti dai venezuelani affinché si svolgano elezioni presidenziali trasparenti, inclusive e credibili", oltre a invitare i partiti a lavorare sul dialogo per un processo elettorale in conformità con quanto stabilito nell’accordo delle Barbados per rendere il processo elettorale giusto e competitivo. L'Unione europea ha ratificato il suo sostegno all'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e si è rammaricata della decisione del governo di Nicolas Maduro di espellere i suoi funzionari da Caracas. "Chiediamo che le attività dell'ufficio siano riaperte e ripresero rapidamente e incondizionatamente e che il suo personale possa tornare a Caracas", afferma la dichiarazione. (Vec)