Lavoro: incidente lieve in impianto Ama a Ponte Malnome a Roma, Fp Cgil "vigilare"

- Un lavoratore di Ama nello stabilimento di Ponte Malnome ha avuto un lieve incidente, secondo quanto riferiscono dall'azienda comunale. In una nota il sindacato Fp Cgil di Roma spiega: "Il lavoratore è rimasto infortunato a seguito dell'urto con una pala meccanica. L'incidente, seppur senza gravi conseguenze, è un campanello d'allarme che l'azienda non può ignorare: sono proprio questi gli eventi, più piccoli e frequenti, che devono spingere Ama a rafforzare gli investimenti, come chiede da tempo la Fp Cgil, sulla sicurezza e per il miglioramento della qualità del lavoro. Investimenti che non possono tardare e che devono essere prioritari, sia per scongiurare episodi più gravi, che per un reale rilancio dell'azienda, a partire dal decoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro, su cui continuiamo a chiedere che si apra il confronto con le organizzazioni sindacali". (Rer)