Ue: Coldiretti, revisione Pac salva da burocrazia mezzo milione di piccoli agricoltori italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione della Politica agricola comune (Pac) decisa dalla Commissione Ue "salva dalla burocrazia mezzo milione di piccoli agricoltori italiani e risponde alle richieste della Coldiretti di alleggerire il peso delle carte che soffoca tutte le imprese agricole, al di là delle loro dimensioni". Lo afferma Coldiretti in merito all'intervento della premier Giorgia Meloni in Senato. "Proprio per entrare nel dettaglio delle novità, ma anche per discutere delle prossime azioni per migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, Coldiretti ha organizzato, per giovedì 21 marzo, un vertice nella capitale belga tra il presidente Ettore Prandini e la giunta dell'organizzazione e il commissario dell'Agricoltura dell'Unione europea Janusz Wojciechowski. L'appuntamento è per le ore 13.30 nella sede dell'organizzazione a Bruxelles, in Avenue de Tervueren 27", scrive Coldiretti in una nota. (segue) (Beb)