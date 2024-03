Ue: Coldiretti, revisione Pac salva da burocrazia mezzo milione di piccoli agricoltori italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le modifiche alla Pac - prosegue la nota - sono il risultato delle mobilitazioni della Coldiretti che hanno portato migliaia di agricoltori a manifestare nella capitale belga e sono importanti perché vanno a eliminare alcuni vincoli green che pesano sulle aziende agricole, a partire dall'obbligo dei terreni a riposo, della rotazione e delle altre misure della condizionalità, oltre che più flessibilità per gli Stati. Norme troppo stringenti e spesso svincolate dalla realtà che ne hanno reso di fatto impossibile l'applicazione nelle campagne, già colpite dall'aumento costante dei costi di produzione e un corrispondente calo dei prezzi agricoli", continua la nota. Le semplificazioni sono "un punto di partenza e non di arrivo - conclude Coldiretti -, e il ritiro della direttiva agrofarmaci, sarà ora di fondamentale importanza così come l'abolizione dei limiti sugli aiuti di stato finalizzati al superamento del deminimis, per consentire di attuare la moratoria dei debiti necessaria rispetto alle difficoltà che le imprese agricole stanno vivendo", conclude il comunicato. (Beb)