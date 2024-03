Somalia: giornalisti protestano contro composizione nuovo Consiglio dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei giornalisti in Somalia hanno contestato la composizione del nuovo Consiglio dei media, organismo governativo che a loro avviso, in questa forma, minaccia la libertà di stampa. A dare voce alla protesta della categoria sono state in particolare l’Unione nazionale dei giornalisti somali (Nusoj) e la Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj), che hanno condannato l’inserimento di un ex senatore fra i membri dell’organismo e la mancata consultazione delle organizzazioni di categoria. "La comunità dei giornalisti è rimasta scioccata nel trovare un ex senatore tra i nove nomi presentati al Consiglio dei ministri, compromettendo palesemente l'indipendenza e la credibilità del Consiglio ed esponendolo all'influenza politica", si legge nella dichiarazione di Nusoj rilanciata sui social media. La clausola 14 della legge sui media della Somalia approvata nel 2020, sottolineano, afferma che il Consiglio nazionale dei media dovrebbe essere indipendente dalle interferenze politiche e governative. La legge sui media prevede inoltre, ricordano, che la formazione del Consiglio dei media implichi anche consultazioni tra il ministro dell’Informazione, le organizzazioni dei media, Nusoj e la società civile, condizioni che non si sono verificate. (Res)