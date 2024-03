Roma: Casini-Leoncini (Iv), Atac imbarazzante su post per promuovere i bus ibridi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, in una nota dichiarano: "Una modella che sfila in passerella, l'ammiccante canzone di Mina Ancora in sottofondo e il testo che recita: Quest'anno va di moda il rosso Atac". "Il video apparso da qualche giorno sull'account ufficiale Instagram della Partecipata del Comune, per promuovere l'arrivo dei nuovi bus ibridi - aggiungono -, è inopportuno e di dubbio gusto, incentrato su stereotipi superati che poco si addicono a una comunicazione istituzionale. È così che Atac pensa di rilanciare la sua immagine sul mercato? Gli autobus non devono essere alla moda, ma offrire un servizio efficiente, puntuale e moderno. Questo post di Atac è semplicemente imbarazzante". (Com)