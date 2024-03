Senato: Ronzulli (FI), gesto pistola è disprezzo per istituzioni, solidarietà a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà alla presidente Meloni per un gesto onestamente di cattivo gusto e segno di disprezzo verso le istituzioni. Voglio inoltre ringraziare l'insegnante dello studente per essere prontamente intervenuta". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in aula sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)