Roma: Rossi (Ugl), ormai in città si rischia la vita per la caduta degli alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova con tanta cura ed attenzione, segue il mondo ed i suoi eventi, cercando sempre di fornire informazione vera, mai scontata" Ermenegildo Rossi

Segretario dell’Ugl Roma

23 luglio 2021

- Nella Roma governata dal sindaco Roberto Gualtieri "ormai si rischia la vita anche andando in auto, con alberi che crollano anche quando non c'è vento o temporali. Segno di una manutenzione che latita e, soprattutto, delle mancate promesse del sindaco". Lo dichiara in una nota il segretario della Ugl di Roma e Provincia Ermenegildo Rossi. "Sono mesi ormai che sentiamo i proclami di Gualtieri sul verde pubblico - aggiunge -, in cui ci viene raccontato di abbattimenti, cure e manutenzioni. Visto quello che è successo questa mattina sulla Cristoforo Colombo, dove un pino secolare ha centrato due auto in corsa, qualcosa non torna. Assistiamo a un continuo decadimento della città e un assoluto lassismo anche nelle operazioni ordinarie. Roma, con Gualtieri, non solo è diventata meno vivibile, più sporca e insicura, ora è anche pericolosa". (Com)