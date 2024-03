Roma: Pezzoli (Agronomi), crolla albero, proseguire monitoraggio no a polemiche sui tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta dell'albero avvenuta oggi a Roma su via Cristoforo Colombo "è purtroppo un evento tragico. Le condizioni di quell'albero erano state valutate da una perizia dello scorso maggio, ed era prevista una nuova valutazione a breve. Purtroppo potrebbero essere intervenuti nel frattempo fattori esterni come ad esempio le piogge torrenziali e le forti raffiche di vento degli ultimi giorni". È quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia. "Sappiamo però - aggiunge Pezzoli - che non si tratta del primo di questi casi, perché negli ultimi anni nella Capitale diversi sono stati gli alberi caduti. È necessario sicuramente proseguire il percorso già avviato dal Comune di monitoraggio del verde pubblico, e ancor di più ampliarlo e rafforzarlo. Roma è una città in cui il patrimonio arboreo è sconfinato, perciò, come Ordine degli Agronomi ci siamo sempre resi disponibili a collaborare con le Istituzioni per la sua cura, mettendo a disposizione le nostre conoscenze affinché fatti come quello di oggi possano diventare sempre più rari fino a scomparire completamente". "Ritengo però anche necessario - conclude Pezzoli - che le decisioni che vengono prese da professionisti sul mantenimento, la potatura o il taglio degli alberi vengano accolte con la fiducia nel lavoro e nella preparazione dei tecnici preposti".(Com)