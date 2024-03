Premierato: Montaruli (Fd'I), timori solo da chi è bocciato nelle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premierato può essere ritenuto pericoloso "solo da chi perdendo sempre le elezioni ha comunque governato". Lo ha detto Augusta Montaruli, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera. "Comprendiamo i timori del Pd: non potranno più esistere alchimie che portano al governo quei partiti bocciati nelle urne in barba al volere degli italiani. Che la democrazia diretta - ha aggiunto - diventi lo strumento perché qualcuno possa decidere è una bella novità rispetto a compagini messe insieme solo per stare al potere e non decidere mai lasciando l'Italia indietro. Con il premierato siamo di fronte alla più grande riforma economica per l'Italia: più forza al voto degli italiani, che significa stabilità politica e quindi anche economica, garantendo maggiore credibilità verso gli investitori a livello internazionale", ha concluso Montaruli. (Rin)