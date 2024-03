Russia-Regno Unito: Mosca accusa diplomazia britannica di influenzare elezioni con "propaganda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi il ministro consigliere dell'ambasciata britannica a Mosca, Tom Dodd, per esprimergli una protesta in relazione alle pubblicazioni delle missioni diplomatiche del Regno Unito durante le elezioni presidenziali russe. "Il 19 marzo (...) il dicastero degli Esteri russo ha richiamato l'attenzione del ministro consigliere dell'ambasciata britannica a Mosca, T. Dodd, sulle inaccettabili pubblicazioni propagandistiche delle missioni diplomatiche britanniche nel nostro Paese durante le elezioni presidenziali nella Federazione Russa, che sono state realizzate in stile poster e volte a interrompere il processo elettorale nei nuovi territori russi", si legge nel comunicato. Mosca ha sottolineato "l'assoluta inammissibilità" di attività del genere, che la Russia considera come "un'interferenza nei suoi affari interni" e "un tentativo di influenzare i risultati delle elezioni". (Rum)