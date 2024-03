Usa: intesa al Congresso su ultimi pacchetti di spesa per finanziare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership del Congresso ha raggiunto un accordo sugli ultimi pacchetti di spesa necessari per continuare a finanziare il governo federale fino al prossimo autunno, a pochi giorni dalla scadenza di venerdì, a partire dalla quale in mancanza di una intesa potrebbe verificarsi un blocco delle attività amministrative. Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, ha annunciato in una nota un accordo per finanziare il governo federale fino al 30 settembre 2024. “Le commissioni competenti di Camera e Senato stanno già lavorando ad una bozza di testo, da sottoporre in aula il prima possibile”, ha detto. Le discussioni relative all’ultimo pacchetto di spesa, che tra le altre cose dovrà coprire i finanziamenti al Pentagono e al dipartimento di Stato, sono rimaste bloccate negli ultimi giorni, a causa soprattutto del disaccordo tra democratici e repubblicani sui fondi da destinare al dipartimento per la Sicurezza interna, impegnato a gestire una grave crisi legata all’arrivo di migranti illegali al confine con il Messico. Il testo dell’accordo dovrà essere approvato entro la mezzanotte di venerdì per evitare un blocco parziale delle attività del governo. (Was)