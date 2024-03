Libia-Tunisia: scontri fra milizie rivali, chiuso il confine tra i due Paesi “fino a nuovo ordine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunghe code si sono formate oggi al valico di Ras Jedir, al confine tra Libia e Tunisia, poco dopo la chiusura “fino a nuovo ordine” disposta dal ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli. Un filmato pubblicato sui social media libici, rilanciato dal portale internet libico “Al Wasat”, mostra camion e veicoli in coda con famiglie, neonati e anziani bloccati in strada in pieno Ramadan, il mese lunare sacro islamico caratterizzato dal digiuno. Una nota del dicastero con sede a Tripoli guidato da Imad Trabelsi, ex vice capo dell’intelligence e influente personalità della “città-Stato” libica di Zintan, riferisce che il valico è stato chiuso per motivi di sicurezza dopo che “gruppi fuorilegge hanno attaccato” il punto di frontiera allo scopo di “diffondere il caos”. (segue) (Res)