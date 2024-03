Libia-Tunisia: scontri fra milizie rivali, chiuso il confine tra i due Paesi “fino a nuovo ordine” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota del ministero dell’Interno afferma che il presunto attacco segue l'opposizione degli agenti di sicurezza libici agli "abusi" perpetrati da coloro che consideravano il controllo dei flussi di ingresso e uscita dalla Libia come un "diritto acquisito". Il dipartimento del governo di Tripoli ha quindi annunciato “l'emanazione di direttive per l'adozione di misure di sicurezza mirate al ripristino del corretto funzionamento del valico di frontiera” da parte delle autorità statali. "Non tollereremo il caos. Il valico deve essere sottoposto all'autorità e alla legittimità dello Stato. L'azione intrapresa da questi gruppi illegali non sarà accettata e saranno adottate misure legali e sanzioni contro i responsabili. I servizi di sicurezza incaricati della protezione del valico devono prevenire il contrabbando, combattere la criminalità e le violazioni della sicurezza che si verificano, garantendo così il regolare svolgimento delle operazioni sul campo per facilitare i viaggiatori. Questo punto di attraversamento è di vitale importanza per tutti i libici e non deve essere soggetto a gruppi, città o regioni specifiche", conclude la nota. (segue) (Res)