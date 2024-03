Libia-Tunisia: scontri fra milizie rivali, chiuso il confine tra i due Paesi “fino a nuovo ordine” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura del valico giunge dopo lo scoppio di alcuni scontri a fuoco tra gruppi armati libici a Zuwara, la città della Libia nord-occidentale più vicina al confine con la Tunisia. Nella stessa giornata di ieri, Trabelsi aveva predisposto l'invio di rinforzi della Direzione della sicurezza e di forze di polizia per presidiare il confine. Rinforzi provenienti in particolare da Tajura, cittadina libica una decina di chilometri a est di Tripoli. Le tensioni tra i gruppi armati rivali sono sfociate in violenti scontri con le milizie di Zuwara, in cui gli uomini inviati dalla capitale avrebbero avuto la peggio: da qui la decisione del ministero di chiudere il valico. Da tempo, la regione vicina al confine tra Libia e Tunisia è teatro di crescenti tensioni sulla sicurezza, scaturite dalla volontà di Tripoli di cambiare la gestione del valico di Ras Jedir, escludendo le forze che lo hanno gestito per anni. Queste ultime sono state accusate di collusione in attività di contrabbando (in particolare di carburante, ma non solo) e altre violazioni della sicurezza (incluso il traffico di esseri umani). (segue) (Res)